У команді МОЗ готують рекомендації для своїх наступників
"Перехід влади у цивілізованих країнах супроводжується підбиттям підсумків, передачею справ і введенням у курс ситуації у відповідній сфері представників нових команд. Подібні процедури та культура — гарантія сталого розвитку держави", - заявили на Facebook сторінці відомства, йдеться в "УП".
"Цей документ буде корисним для нових членів Уряду, депутатів усіх рівнів, державних службовців, президента та його команди, фахівців різних сфер і громадян, які цікавляться питаннями охорони здоров’я", - підкреслили у міністерстві.
У МОЗ додали, що коли стане відомий склад нового уряду, команда відомства готова детально роз’яснити усі аспекти наступникам та допомогти максимально гладко перебрати владу в Міністерстві в інтересах громадян України.
Нагадаємо, Корнієнко зазначив, що глава МОН Лілія Гриневич та очільниця МОЗ Уляна Супрун навряд чи продовжать роботу в новому уряді. Але "Слуга народу" має намір продовжити їх реформи.
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