У команді МОЗ готують рекомендації для своїх наступників

У Міністерстві охорони здоров'я підготували документ для наступного складу відомства, у якому окреслили ситуацію в системі охорони здоров’, а також план кроків на перші 100 днів і наступні 3-5 років

Зазначається, що у цих настановах зокрема окреслені нинішні результати і подальші етапи трансформації системи охорони здоров’я, яку команда МОЗ України розпочала у 2018 році.

"Перехід влади у цивілізованих країнах супроводжується підбиттям підсумків, передачею справ і введенням у курс ситуації у відповідній сфері представників нових команд. Подібні процедури та культура — гарантія сталого розвитку держави", - заявили на Facebook сторінці відомства, йдеться в "УП".

"Цей документ буде корисним для нових членів Уряду, депутатів усіх рівнів, державних службовців, президента та його команди, фахівців різних сфер і громадян, які цікавляться питаннями охорони здоров’я", - підкреслили у міністерстві.

У МОЗ додали, що коли стане відомий склад нового уряду, команда відомства готова детально роз’яснити усі аспекти наступникам та допомогти максимально гладко перебрати владу в Міністерстві в інтересах громадян України.

Нагадаємо, Корнієнко зазначив, що глава МОН Лілія Гриневич та очільниця МОЗ Уляна Супрун навряд чи продовжать роботу в новому уряді. Але "Слуга народу" має намір продовжити їх реформи.

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