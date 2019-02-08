У Зеленського інформацію про відставку Богдана назвали "чутками"
"Чутки не коментую", — заявила вона у відповідь на прохання прокоментувати поширену у ЗМІ інформацію про те, що Богдан написав заяву про відставку, йдеться в "УП".
Раніше глава Офісу президента України Андрій Богдан написав заяву про звільнення з обійманої посади за власним бажанням.
Нагадаємо, після призначення Богдана на посаду глави Адміністрації президента Мін'юсті заявили, що новий глава АП підпадає під дію закону про очищення влади. Заступник міністра юстиції заявив, що статус цієї посади не має значення, адже профільний "Закон про очищення влади" чітко називає цю посаду і не відсилає до закону про державну службу.
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