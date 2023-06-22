Естонія оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні

Уряд країни передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшло, обладнання для боротьби з дронами.

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії в Twitter.

Зазначається, що Естонія у співпраці з Ірландією передасть ЗСУ військовий шпиталь. Також до пакету допомоги увійшли медичне обладнання, обладнання для розмінування та боротьби з дронами.

"Нам потрібно продовжувати підтримувати Україну, щоб зупинити російську агресію", – наголосили в естонському оборонному відомстві.