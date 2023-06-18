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Розвідка Естонії: Найближчого тижня ми не побачимо контрнаступу України

18 червня 2023, 12:03
Розвідка Естонії: Найближчого тижня ми не побачимо контрнаступу України
Джерело unian
Начальник естонської розвідки наголосив, що останні дев'ять місяців рф витратила на розбудову своєї оборони на захоплених територіях, тож Україна не поспішає із своїм контрнаступом.

Українські Збройні сили продовжують першу фазу своєї наступальної операції, а саме, проведення розвідки з метою пошуку слабких місць в оборонних позиціях російських окупаційних військ.

Про це заявив начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє ERR.

"Очевидно, що ініціатива зараз в руках Збройних сил України, а це означає, що вони обирають час, місце і засоби, якими вони будуть атакувати підрозділи противника", – зазначив він.

У свою чергу рф намагатиметься максимально знищити наступальні можливості України, використовуючи для цього артилерію, мінні поля, а також удари з повітря, сказав Гросберг.

Начальник естонської розвідки наголосив, що останні дев'ять місяців рф витратила на розбудову своєї оборони на захоплених територіях, тож Україна не поспішає із своїм контрнаступом.

"З цієї причини, а також для того, щоб не йти на зайві ризики, українці підходять до своєї операції більш методично, більш обережно і тихо, оскільки і людські, і технічні ресурси, по суті, на вагу золота", – продовжив він.

Гросберг зауважив, що наступного тижня продовжиться пошук слабких місць у російських лініях і, ймовірно, по всій лінії фронту.

"Ми не побачимо наступу протягом наступних семи днів", – підсумував він.

Раніше британська розвідка пояснила, як росія намагається стримати контрнаступ ЗСУ.

війнаЕстоніярозвідкаконтрнаступ

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