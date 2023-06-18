Розвідка Естонії: Найближчого тижня ми не побачимо контрнаступу України
Українські Збройні сили продовжують першу фазу своєї наступальної операції, а саме, проведення розвідки з метою пошуку слабких місць в оборонних позиціях російських окупаційних військ.
Про це заявив начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє ERR.
"Очевидно, що ініціатива зараз в руках Збройних сил України, а це означає, що вони обирають час, місце і засоби, якими вони будуть атакувати підрозділи противника", – зазначив він.
У свою чергу рф намагатиметься максимально знищити наступальні можливості України, використовуючи для цього артилерію, мінні поля, а також удари з повітря, сказав Гросберг.
Начальник естонської розвідки наголосив, що останні дев'ять місяців рф витратила на розбудову своєї оборони на захоплених територіях, тож Україна не поспішає із своїм контрнаступом.
"З цієї причини, а також для того, щоб не йти на зайві ризики, українці підходять до своєї операції більш методично, більш обережно і тихо, оскільки і людські, і технічні ресурси, по суті, на вагу золота", – продовжив він.
Гросберг зауважив, що наступного тижня продовжиться пошук слабких місць у російських лініях і, ймовірно, по всій лінії фронту.
"Ми не побачимо наступу протягом наступних семи днів", – підсумував він.
Раніше британська розвідка пояснила, як росія намагається стримати контрнаступ ЗСУ.