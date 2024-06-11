Естонія передає Україні пускові установки і ракети ЗРК

Таллін надасть Києву військову допомогу у вигляді пускових установок та ракет зенітних ракетних комплексів (ЗРК) малої дальності "Містраль".

Про це сьогодні повідомила пресслужба міністерства оборони країни.

"Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити жорстокий напад росії, який триває, і в прямих інтересах безпеки Естонії також є сприяння цьому разом зі своїми союзниками", - заявив міністр оборони Ханно Певкур.

Він додав, що пакет допомоги складено таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь, не завдаючи шкоди боєготовності Сил оборони Естонії.

Точної кількості не розголошуються з міркувань безпеки.

За даними Міноборони, Естонія передавала Україні протитанкові ракети Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, автомобілі, засоби зв'язку, польові шпиталі, медичне обладнання, засоби індивідуального захисту та сухі пайки.