Естонія передала Україні допомогу для підводного розмінування
Естонія передала українським рятувальникам нову партію гуманітарної допомоги. Мова йде про засоби для підводного розмінування.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Зазначається, що 1 серпня миколаївські рятувальними отримали від естонських колег допомогу для підводного розмінування, а саме понад 90 металошукачів та 4 спеціалізованих автомобілі.
Також того дня рятувальники Миколаївської області отримали допомогу від Німеччини. Благодійники передали вогнегасну речовину (піноутворювач Solberg RE-HEALING RF 3x6 ATC 3%-6%), пінні труби, дозатори для піноутворювача, кабельні барабани, пожежні сокири, прожектори та багато іншого.
Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.
Раніше повідомлялось, що США готують новий пакет військової допомоги Україні.