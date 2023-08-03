Естонія передала Україні допомогу для підводного розмінування

Зазначається, що 1 серпня миколаївські рятувальними отримали від естонських колег допомогу для підводного розмінування, а саме понад 90 металошукачів та 4 спеціалізованих автомобілі.

Естонія передала українським рятувальникам нову партію гуманітарної допомоги. Мова йде про засоби для підводного розмінування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що 1 серпня миколаївські рятувальними отримали від естонських колег допомогу для підводного розмінування, а саме понад 90 металошукачів та 4 спеціалізованих автомобілі.

Також того дня рятувальники Миколаївської області отримали допомогу від Німеччини. Благодійники передали вогнегасну речовину (піноутворювач Solberg RE-HEALING RF 3x6 ATC 3%-6%), пінні труби, дозатори для піноутворювача, кабельні барабани, пожежні сокири, прожектори та багато іншого.

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Раніше повідомлялось, що США готують новий пакет військової допомоги Україні.