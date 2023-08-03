Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Естонія передала Україні допомогу для підводного розмінування

03 серпня 2023, 12:33
Естонія передала Україні допомогу для підводного розмінування
Фото: Scanpix / Postimees
Зазначається, що 1 серпня миколаївські рятувальними отримали від естонських колег допомогу для підводного розмінування, а саме понад 90 металошукачів та 4 спеціалізованих автомобілі.

Естонія передала українським рятувальникам нову партію гуманітарної допомоги. Мова йде про засоби для підводного розмінування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що 1 серпня миколаївські рятувальними отримали від естонських колег допомогу для підводного розмінування, а саме понад 90 металошукачів та 4 спеціалізованих автомобілі.

Також того дня рятувальники Миколаївської області отримали допомогу від Німеччини. Благодійники передали вогнегасну речовину (піноутворювач Solberg RE-HEALING RF 3x6 ATC 3%-6%), пінні труби, дозатори для піноутворювача, кабельні барабани, пожежні сокири, прожектори та багато іншого.

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Раніше повідомлялось, що США готують новий пакет військової допомоги Україні.

війнаЕстоніядопомогарозмінування

Останні матеріали

путін і
Політика
путін і "вагнерівці" все ще полюють на Африку та її ресурси. Що можуть вдіяти США – адмірал Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 15:21
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Cуспільство
Обвинувачення Трампа змусило пропагандонів путіна тремтіти. Вони чекають на громадянську війну в США – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 12:29
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Політика
Зберегти американську демократію. Обвинувачення Трампа в заколоті – це саме та справа – The Atlantic
Переклад iPress – 03 серпня 2023, 09:31
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Політика
Німеччина вчиться бути командним гравцем. Довгий шлях Leopard'ів в Європі – Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 16:37
Святі, громи та блискавки. Інтенсивна повітряна війна України та росії, частина 1 – Том Купер
Технології
Святі, громи та блискавки. Інтенсивна повітряна війна України та росії, частина 1 – Том Купер
02 серпня 2023, 12:50
Треба переорієнтувати увагу. США потрібен власний стратегічний переломний момент в Європі – Ендрю Міхта
Політика
Треба переорієнтувати увагу. США потрібен власний стратегічний переломний момент в Європі – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 02 серпня 2023, 09:08
Як ЗСУ готуються вбивати
Політика
Як ЗСУ готуються вбивати "цих виродків". Рішення щодо великого прориву України на південь ще не прийнято – The Economist
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 15:26
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Політика
Підтримка України виводить США у лідери. Чому українська перемога важлива для американців – Hudson Institute
Переклад iPress – 01 серпня 2023, 13:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється