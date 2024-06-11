Естонія передасть €400 тисяч на відновлення енергосистеми в Україні

З фонду Міністерства закордонних справ Естонії буде перераховано 400 тисяч євро до Фонду підтримки української енергетики через атаки росії.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Віце-канцлер МЗС Естонії із зовнішньоекономічних зв'язків та співробітництва у сфері розвитку Марійн Ратник зазначила, що росія намагається зруйнувати економіку і функціонування суспільства в Україні виведенням з ладу енергетичної інфраструктури, тому в такій ситуації виключно важлива швидка та скоординована підтримка України міжнародною спільнотою з метою відновлення інфраструктури.

Україна втратила більше 50% своїх електрогенеруючих потужностей, у тому числі понад дев'ять гігават генеруючих потужностей з початку цього року.

Канцлер додала, що пошкоджено майже всі теплоелектростанції, а деякі повністю зруйновані.

"Враховуючи ситуацію, що різко погіршилася в енергетичному секторі України, Міністерство закордонних справ вирішило передати 400 000 євро до Фонду підтримки української енергетики", - сказала Ратник.

Всі кошти будуть виділені з фондів МЗС Естонії, призначених для співпраці у сфері розвитку.

Раніше міноборони Естонії заявила, що передає Україні пускові установки і ракети ЗРК.