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ПОЛІТИКА

Естонія передасть Україні обладнання для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

14 червня 2023, 17:46
Естонія передасть Україні обладнання для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
Фото: Scanpix / Postimees
Рятувальний департамент країни відправить в Україну обладнання майже на 457 тисяч євро.

Рятувальний департамент Естонії передасть Україні техніку та обладнання на суму близько 457 тисяч євро для ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє ERR.

Зазначається, що у такий спосіб Естонія відповіла на міжнародний запит України про допомогу. Кошти виділяє Міністерство закордонних справ країни.

Україна отримає, зокрема, шланги, помпи, абсорбувальний матеріал, човни, гідрокостюми, непромокальні гумові штани та коркові жилети.

"Наразі пріоритетом є виведення людей із затоплених районів, а щойно вода спаде, можна починати підраховувати збитки та відкачувати воду. Для нас дуже важливо, що ми можемо допомогти Україні в цій кризі. Друзі чинять саме так", – зазначив гендиректор Рятувального департаменту Марго Клаос.

російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через підрив вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

ЕстоніядопомогаКаховська ГЕС

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