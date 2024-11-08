Естонія передасть ЗСУ для випробувань власні ракети ППО
Україна отримає від естонської компанії ракети для протиповітряної оборони, які призначені для знищення безпілотників.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Естонії.
В столиці України відбулася зустріч заступника міністра оборони України бригадного генерала Анатолія Клочка з керівництвом естонської компанії Frankenburg Technologies.
Сторони дійшли згоди, що Україна отримає для випробувань ракети ППО.
Перші зразки мають надійти протягом найближчих місяців. Ракети призначені перш за все для знищення дронів і здатні збивати цілі на висоті до 2 км.
За словами директора Frankenburg Technologies Кусті Салма, у разі успішних випробувань і згоди на подальше використання виробництво цих ракет може бути організоване в Україні.
Україна та Естонія домовилися, що наступним кроком може бути погодження формату фінансування виробництва цих ракет.
Також заступник міністра оборони закликав іноземних виробників надавати Україні випробовувати зброю у бойових умовах.
Раніше ми також писали, що Естонія зацікавлена у закупівлі зброї українського виробництва.