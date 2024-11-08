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Естонія передасть ЗСУ для випробувань власні ракети ППО

08 листопада 2024, 12:54
Естонія передасть ЗСУ для випробувань власні ракети ППО
Wikipedia
Вони можуть надійти протягом найближчих місяців.

Україна отримає від естонської компанії ракети для протиповітряної оборони, які призначені для знищення безпілотників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Естонії.

В столиці України відбулася зустріч заступника міністра оборони України бригадного генерала Анатолія Клочка з керівництвом естонської компанії Frankenburg Technologies.

Сторони дійшли згоди, що Україна отримає для випробувань ракети ППО. 

Перші зразки мають надійти протягом найближчих місяців. Ракети призначені перш за все для знищення дронів і здатні збивати цілі на висоті до 2 км.

За словами директора Frankenburg Technologies Кусті Салма, у разі успішних випробувань і згоди на подальше використання виробництво цих ракет може бути організоване в Україні.

Україна та Естонія домовилися, що наступним кроком може бути погодження формату фінансування виробництва цих ракет.

Також заступник міністра оборони закликав іноземних виробників надавати Україні випробовувати зброю у бойових умовах.

Раніше ми також писали, що ​​Естонія зацікавлена у закупівлі зброї українського виробництва.

 

ЕстоніяППОвійна в Україні

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