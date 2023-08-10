Естонія передасть ЗСУ партію зброї та боєприпасів

Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура направити Україні 150 одиниць ручної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

"Україна має бути підтримана у відсічі агресії російської федерації, що триває. Ми знову знайшли спосіб, як Естонія може допомогти", - заявив міністр оборони Ганно Певкур.

Міністр додав, що росія не має отримувати зиск від агресії.

"Для цього прихильники України мають прискорити надання військової допомоги, а також покращити можливості власної оборонної промисловості", - сказав Певкур.