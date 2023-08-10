Естонія передасть ЗСУ партію зброї та боєприпасів
Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.
"Україна має бути підтримана у відсічі агресії російської федерації, що триває. Ми знову знайшли спосіб, як Естонія може допомогти", - заявив міністр оборони Ганно Певкур.
Міністр додав, що росія не має отримувати зиск від агресії.
"Для цього прихильники України мають прискорити надання військової допомоги, а також покращити можливості власної оборонної промисловості", - сказав Певкур.Нагадаємо, що в липні Естонія передала Україні допомогу для підводного розмінування.