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Естонія передасть ЗСУ партію зброї та боєприпасів

10 серпня 2023, 17:49
Естонія передасть ЗСУ партію зброї та боєприпасів
Фото: Scanpix / Postimees
Уряд Естонії підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура направити Україні 150 одиниць ручної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

"Україна має бути підтримана у відсічі агресії російської федерації, що триває. Ми знову знайшли спосіб, як Естонія може допомогти", - заявив міністр оборони Ганно Певкур.

Міністр додав, що росія не має отримувати зиск від агресії. 

"Для цього прихильники України мають прискорити надання військової допомоги, а також покращити можливості власної оборонної промисловості", - сказав Певкур.

Нагадаємо, що в липні Естонія передала Україні допомогу для підводного розмінування.
ЕстоніяЗСУУкраїнавійськова допомога

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