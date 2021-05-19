ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Естонія підписала документ про готовність підтримати вступ України в ЄС
У документі окремо зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до ЄС та налаштованість сприяти нашій державі у досягненні критеріїв членства
Фото: frontnews.eu
Про це у середу повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".
Глава естонського уряду Кая Каллас перебуває в Україні з триденним візитом, у середу вона провела зустріч з президентом Володимиром Зеленським.
На зустрічі окрему увагу приділили першочерговим крокам України у напрямку поглиблення відносин з ЄС. Володимир Зеленський наголосив на стратегічній меті України щодо набуття повноправного членства в ЄС та висловив подяку Естонії за традиційно активну підтримку в реалізації цього амбітного завдання, заявили в ОП.
"За результатами переговорів президент України та прем'єр-міністр Естонської Республіки підписали спільну заяву щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці.
У документі окремо зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до ЄС та налаштованість сприяти нашій державі у досягненні критеріїв членства", - йдеться у повідомленні пресслужби офісу президента.
Відзначимо, вже три країни раніше зобов’язалися підтримати вступ України до ЄС – Литва, Латвія та Польща.
Із цими державами були підписані декларації щодо європейської перспективи України. Ці документи не були оприлюднені публічно.
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас з понеділка по середу відвідує Україну, щоб надихнути її на просування реформ і ознайомитися з ситуацією в зоні конфлікту на Донбасі.
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