Прем'єр-міністр Естонії відвідає Україну з триденним візитом
Про це повідомила пресслужба естонського уряду, пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.
До Києва Кая Каллас вилетить у понеділок у другій половині дня.
Того ж дня вона зустрінеться в Києві з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
У вівторок разом із віцепрем'єром з питань тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим Каллас вирушить у Луганську область, де ознайомиться з контрольними пунктами в'їзду-виїзду та з гуманітарними проєктами управління верховного комісара ООН у справах біженців.
Ввечері Каллас зустрінеться в Києві з кримськими татарами.
У середу голова естонського уряду зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і президентом Володимиром Зеленським.
Естонія підтримує в регіоні конфлікту на Донбасі кілька проєктів, спрямованих на підвищення добробуту школярів і забезпечення рівних можливостей у сфері освіти. Вона також допомагає забезпечити інтернетом два місцевих села і надає гуманітарну допомогу малозабезпеченим сім'ям.
Крім того, Естонія допомагає ліквідовувати наслідки великих лісових пожеж, що сталися в Україні минулого року.
"Моя мета - підтвердити підтримку Естонії європейської інтеграції України в той час, коли ситуація на українському кордоні знову ескалувалася через дії Росії, і обговорити співпрацю в проведенні реформ", - прокоментувала свій візит Каллас.
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