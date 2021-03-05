Президенти п'яти країн у Варшаві підписали спільну декларацію

Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо

Президенти України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви вважають, що солідарність народів в умовах сучасних загроз для безпеки є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку і добробуту.

Про це йдеться у спільній декларації глав держав, що оприлюднена на сайті Президента України, передає Укрінформ.

"Згадуючи досвід минулого, пишаючись досягненнями нашої теперішньої співпраці в регіоні, усвідомлюючи виклики, з надією дивимося в майбутнє. Висловлюємо переконання, що успіх нашої спільної спадщини та спільного дому, корінням яких є європейська цивілізація, вимагає, щоб Європа, як і дім, будувалася на фундаментальних цінностях і принципах. До них, без сумніву, належать: свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність та солідарність. Європа, що об’єднується, повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності", - йдеться у документі.

Глави держав наголошують, що з розумінням і підтримкою ставляться до устремлінь усіх націй регіону, з якими поєднує спільна історична доля і які сьогодні також прагнуть користуватися благами свободи й демократії, вимагаючи поваги до своїх прав.

"Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо", - наголошується у декларації.

При цьому зазначається, що президенти України, Польщі, Естонії, Латвії та Литви зустрічаються сьогодні у Варшаві, щоб спільно відзначити 230-ту річницю ухвалення Конституції 3 травня.

"Прийняття у 1791 році цього важливого акта, що регулював правову систему Речі Посполитої, мало історичне значення, оскільки це був перший на нашому континенті та другий у світі сучасний Основний закон держави, що набув чинності", - йдеться у декларації.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 3 травня прибув з візитом до Варшави.

Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Проте спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів і окупацію Польського королівства російськими військами в 1792 році.

зидентом Франції та канцлером Німеччини.