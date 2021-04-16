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Зеленський прибув до Єлисейського палацу

Глави держав зайшли до палацу, де проведуть двосторонні переговори під час робочого обіду
У Парижі президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу.
Зеленський прибув до Єлисейського палацу Фото: ВВС
Президент Франції Еммануель Макрон зустрів українського лідера на ганку своєї резиденції, повідомляє "Укрінформ".
 
Глави держав зайшли до палацу, де проведуть двосторонні переговори під час робочого обіду.
 
Сторони планують обговорити питання українсько-французького співробітництва, відносини України і Євросоюзу, включаючи виконання Угоди про асоціацію.
 
О 15.00 до лідерів України і Франції приєднається по відеозв'язку канцлер Німеччини Ангела Меркель.
 
Три лідери продовжать обговорення, де головним питанням стане безпекова ситуація на сході України та політичний і дипломатичний процеси урегулювання ситуації у регіоні.
 
Як наголосили раніше у Єлисейському палаці, Франція оцінює візит Президента України як надзвичайно важливий.
 
Офіційний Париж також вкотре заявляє про неухильну відданість, спільно з Німеччиною, Нормандському формату, консультації у рамках якого про урегулювання ситуації на сході України продовжуються.
 
Як повідомлялося раніше,  Росія продовжує перекидати та зосереджувати угрупування військ та сил поблизу кордонів України.
 
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16 04 2021 14:51
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