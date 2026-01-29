Естонія планує заборонити купівлю нерухомості громадянами росії та білорусі без дозволу на проживання

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро запропонував запровадити заборону на придбання нерухомості в країні для громадян росії та білорусі, які не мають довгострокової посвідки на проживання.

За словами міністра, МВС Естонії у терміновому порядку розпочне підготовку відповідних законодавчих змін. Обмеження стосуватимуться також компаній, бенефіціарами яких виступають громадяни рф чи білорусі.

Таро наголосив, що придбання нерухомості особами з "неясним минулим", які перебувають у країні тимчасово або прибули нещодавно, становить ризик для національної безпеки — особливо на тлі російської агресії проти України.

"Ми значною мірою обмежили в’їзд чи перебування таких осіб в Естонії, і логічно, що вони не повинні мати права купувати нерухомість, адже вона може використовуватися для розвідувальної чи диверсійної діяльності", — зазначив міністр.

Очільник МВС також вказав на слабку ефективність чинних обмежень у прикордонних районах і закликав перейти до прямої заборони — за прикладом Фінляндії, Норвегії, Швеції, Литви та Латвії.

Водночас естонські громадяни та іноземці з довгостроковими посвідками на проживання збережать право на купівлю, продаж, дарування та спадкування нерухомості. За даними МВС, станом на 9 січня в Естонії проживали 70 237 громадян росії та 1 190 громадян білорусі з довгостроковою посвідкою на проживання, а також майже 9 300 — із тимчасовою.

Відомство також повідомило, що після початку повномасштабної війни росії проти України близько тисячі російських громадян придбали нерухомість у країні, не маючи естонського особистого коду.

Естонська влада вважає, що ухвалення нових правил дозволить посилити безпеку держави та узгодити політику з практиками союзників по ЄС і НАТО.