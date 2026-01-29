Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Естонія планує заборонити купівлю нерухомості громадянами росії та білорусі без дозволу на проживання

29 січня 2026, 19:53
Естонія планує заборонити купівлю нерухомості громадянами росії та білорусі без дозволу на проживання
Фото: Scanpix / Postimees
Заборона стосуватиметься також компаній, бенефіціарами яких є громадяни рф чи білорусі.
Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро запропонував запровадити заборону на придбання нерухомості в країні для громадян росії та білорусі, які не мають довгострокової посвідки на проживання. 
 
Про це повідомляє ERR.
 
За словами міністра, МВС Естонії у терміновому порядку розпочне підготовку відповідних законодавчих змін. Обмеження стосуватимуться також компаній, бенефіціарами яких виступають громадяни рф чи білорусі.
 
Таро наголосив, що придбання нерухомості особами з "неясним минулим", які перебувають у країні тимчасово або прибули нещодавно, становить ризик для національної безпеки — особливо на тлі російської агресії проти України.
 
"Ми значною мірою обмежили в’їзд чи перебування таких осіб в Естонії, і логічно, що вони не повинні мати права купувати нерухомість, адже вона може використовуватися для розвідувальної чи диверсійної діяльності", — зазначив міністр.
 
Очільник МВС також вказав на слабку ефективність чинних обмежень у прикордонних районах і закликав перейти до прямої заборони — за прикладом Фінляндії, Норвегії, Швеції, Литви та Латвії.
 
Водночас естонські громадяни та іноземці з довгостроковими посвідками на проживання збережать право на купівлю, продаж, дарування та спадкування нерухомості. За даними МВС, станом на 9 січня в Естонії проживали 70 237 громадян росії та 1 190 громадян білорусі з довгостроковою посвідкою на проживання, а також майже 9 300 — із тимчасовою. 
 
Відомство також повідомило, що після початку повномасштабної війни росії проти України близько тисячі російських громадян придбали нерухомість у країні, не маючи естонського особистого коду.
 
Естонська влада вважає, що ухвалення нових правил дозволить посилити безпеку держави та узгодити політику з практиками союзників по ЄС і НАТО.

 

Естоніявійна в Україні

Останні матеріали

Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Політика
Політичний скандал у Чехії. Президент Петр Павел звинуватив міністра закордонних справ Петра Мацінку у шантажі – denik.cz
Переклад iPress – 29 січня 2026, 16:41
Виправдання Трампа.
Політика
Виправдання Трампа. "Ніколи не винен", хоча саме він несе відповідальність – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2026, 12:52
Повернення
Політика
Повернення "войовничих вовків" Китаю. Сигнал сили чи симптом внутрішньої кризи? – RUSI
Переклад iPress – 29 січня 2026, 08:09
Остерігайтеся
Політика
Остерігайтеся "формули Анкориджа". росія вигадала угоду з США, щоб приховати свою зневагу до мирних переговорів – CNN
Переклад iPress – 28 січня 2026, 15:59
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Політика
Термін дії договору між США і росією про ядерну зброю добігає кінця. Що стоїть на кону? – Chatham House
Переклад iPress – 28 січня 2026, 11:54
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Політика
Коли США стають ворожою державою. Як втрата лідерства веде до конфронтації – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 23:14
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Політика
Соратник Сі Цзіньпіна, генерал Чжан Юся, під слідством. У Китаї загострюється криза у верхівці армії – The Guardian
Переклад iPress – 27 січня 2026, 12:06
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Політика
Америка Трампа: брехня і беззаконня. Табори, страти та майбутнє – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 27 січня 2026, 10:57
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється