Естонія попереджає про можливість закриття кордону з росією

Голова естонського прикордонного пункту попередив росіян про можливе повне закриття кордону.

Про це інформує ERR.

"Було б дуже добре, якби люди зараз утрималися від відвідування росії, для нас також дуже важливо, щоб ті, хто вирушає до росії, могли оцінити ризики, пов'язані з перетином кордону, і самостійно подумати про те, як вони повернуться до Естонії, якщо ми будемо змушені закрити пункти перетину кордону через поведінку росії", - заявив голова естонського прикордонного пункту Нарві Марек Лійва.

На кордоні почали роздавати листівки, де нагадується, що протягом останніх тижнів росія свідомо направляла на кордон Естоні групи іноземців, які не мають законного права на в'їзд до ЄС.

Це може призвести до того, що Естонія задля безпеки держави та охорони громадського порядку буде змушена тимчасово закрити прикордонні пункти з росією.

Такий самий крок нещодавно зробила Фінляндія.

За словами глави нарвського прикордонного пункту, закриття всіх наземних пунктів пропуску на кордоні між Фінляндією та росією також призвело до додаткового збільшення числа перетинів кордону через Нарву.

Подорожуючим до рф рекомендовано зареєструвати своє відбуття з Естонії на сторінці Міністерства закордонних справ країни.

Ще в кінці місця ми писали, що Естонія готова закрити кордон з росією через "гібридну атаку" з мігрантами.