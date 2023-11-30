Естонія готова закрити кордон з росією через "гібридну атаку" з мігрантами – Politico

В’їзд із території рф може бути взагалі заборонений.

Різке зростання кількості мігрантів з Африки та Близького Сходу, які прибувають на східний кордон ЄС, є частиною "відвертої гібридної атаки", організованої москвою.



Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, пише Politico.

Він вказав, що балтійська країна "готова закрити свій кордон з росією", якщо така ситуація триватиме. Наростаюча криза, додав він, "є ще одним доказом того, що росія воює не тільки в Україні; натомість вона становить загрозу для інших країн".



Водночас міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляанемец заявив, що уряд розраховує впоратися з потенційним зростанням кількості перетинів кордону після того, як Фінляндія закрила всі свої пункти пропуску з рф, звинувативши кремль у спробі розпалити кризу з мігрантами. Гельсінкі стверджує, що "активність впливу" москви має на меті відплату за рішення країни приєднатися до НАТО після повномасштабної війни в Україні.

Прикордонна служба Фінляндії каже, що її посадові особи бачили випадки, коли їхні російські колеги допомагали потенційним мігрантам перетнути кордон або закривали власні контрольно-пропускні пункти, щоб запобігти їх поверненню. З того часу вони встановили бар'єри, щоб допомогти впоратися з цією ситуацією.

Понад 600 людей з таких країн, як Афганістан, Ємен, Сомалі та Марокко, прибули до Фінляндії за останні тижні, багато з них без достатніх документів. Незрозуміло, як би вони змогли в'їхати або виїхати з рф, якби не мали підтримки влади.

29 листопада міністерство закордонних справ Естонії попередило своїх громадян, закликаючи їх утриматися від "будь-яких поїздок до рф, оскільки Естонія може тимчасово закрити свої пункти пропуску дуже скоро через потенційний міграційний тиск".