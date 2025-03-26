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Естонія позбавила права голосу на місцевих виборах росіян і білорусів

26 березня 2025, 20:39
Естонія позбавила права голосу на місцевих виборах росіян і білорусів
Фото: frontnews.eu
Подібні правки Конституції вимагають більшості в 4/5 голосів парламентрарів.

В середу, 26 березня, парламент Естонії Рійгікогу проголосував за поправки до Конституції, що позбавлять громадян рф та бр права голосу на місцевих виборах.

Про це інформує естонський мовник ERR.

Парламент підтримав пропозицію Конституційного комітету про невідкладне внесення змін до Конституції і за це проголосували 92 члени Рійгікогу, проти – 7.

Рішення про спосіб внесення змін до Конституції вимагало більшості в 4/5 голосів членів Рійгікогу, що брали участь у засіданні. 

А це означало, що для ухвалення рішення необхідно було, щоб за нього проголосувало щонайменше в чотири рази більше учасників засідання, ніж проти.

У фінальному голосуванні законопроєкт про внесення змін до Конституції Естонської Республіки, ініційований 61 депутатом, був прийнятий як закон 93 голосами при семи "проти". Для ухвалення законопроєкту про внесення змін до Конституції необхідна була більшість у дві третини голосів членів Рійгікогу, тобто щонайменше 68 голосів.

На початку закон передбачав, що у виборах до місцевих рад можуть брати участь громадяни Естонії та особи без громадянства, а також громадяни країн Європейського Союзу і НАТО.

Проте за рішенням пленарного засідання, сьогодні до закону була додана поправка, подана 55 депутатами, згідно з якою право голосу на виборах до місцевих рад для громадян третіх країн, які проживають в Естонії, а починаючи з наступних виборів – і для осіб без громадянства, буде визнано недійсним.

Тому згідно з поправкою, особи без громадянства все ж зможуть проголосувати на цьогорічних місцевих виборах, що залишить достатньо часу для осіб без громадянства, щоб подати заяву на отримання естонського громадянства, якщо вони цього бажають, і взяти участь у наступних місцевих виборах як громадяни Естонії. Крім того, поправка вилучає з проєкту виборчі права громадян країн-членів НАТО.

Тому громадяни Естонії та ЄС і особи без громадянства можуть брати участь у виборах цього року, але починаючи з наступних місцевих виборів, участь у них зможуть брати лише громадяни Естонії та ЄС.

Згідно з чинним законодавством, окрім громадян Естонії та ЄС, у місцевих виборах можуть брати участь іноземці, які проживають в Естонії на підставі дозволу на довгострокове або постійне проживання, яким на день виборів виповнилося 16 років і постійне місце проживання яких знаходиться на території відповідної сільської волості або міста.

Нагадаємо, що наступні вибори до місцевих рад відбудуться в Естонії 19 жовтня цього року.

 
РосіявибориБілорусьЕстонія

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