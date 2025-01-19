Естонія пропонує слідувати прикладу США та заборонити TikTok у Європі

За словами Тсакхни, впродовж останніх років Європа стала свідком того, як TikTok використовується для поширення дезінформації, фейкових новин та впливу на результати виборів.

Міністр закордонних справ Маргус Тсакхна заявив, що Європа повинна розглянути можливість заборонити китайський додаток TikTok за прикладом Сполучених Штатів.

Його слова цитує естонський мовник ERR.

За словами Тсакхни, впродовж останніх років Європа стала свідком того, як TikTok використовується для поширення дезінформації, фейкових новин та впливу на результати виборів.

"Найяскравіший приклад цього стався зовсім недавно в Румунії, де результати першого туру президентських виборів були анульовані після того, як було встановлено, що Росія втрутилася у вибори шляхом проведення масованої інтернет-кампанії", – сказав він.

Очільник МЗС Естонії наголосив, що такі додатки, як TikTok, не надають збалансованої інформації, але дозволяють ефективно поширювати упереджену інформацію.

"TikTok – це не засіб масової інформації, а зброя впливу", – впевнений він.

Міністр зазначив, що TikTok збирає багато даних про користувача, але не зрозуміло, хто має доступ до цих даних.

"Оскільки TikTok належить китайській компанії, є законні побоювання, що дані можуть опинитися в руках китайської влади. У щорічнику зовнішньої розвідки за минулий рік також йдеться про те, що TikTok збирає велику кількість інформації, яка може бути корисною для збору розвідувальних даних, вимагання, а також кібератак", – підкреслив міністр закордонних справ.

Відтак він наголосив, що заборона TikTok має бути розглянута і в Європі, враховуючи безпекові ризики.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 18 січня, соцмережу TikTok було видалено з магазинів додатків Apple і Google для користувачів США. Це сталося перед тим, як мав набути чинності закон про заборону платформи.

Новообраний президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що він, "швидше за все", надасть TikTok 90-денне "відтермінування" від заборони після того, як вступить на посаду в понеділок, 20 січня, — цю обіцянку TikTok процитував у повідомленні для американських користувачів.