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CУСПІЛЬСТВО

TikTok припинив роботу в США

19 січня 2025, 08:41
TikTok припинив роботу в США
Фото: з вільних джерел
Трамп, після вступу на посаду президента, може дати платформі 90-денне “відтермінування” від заборони.

У суботу ввечері, 18 січня, соцмережу TikTok було видалено з магазинів додатків Apple і Google для користувачів США. Це сталося перед тим, як мав набути чинності закон про заборону платформи.

Про це повідомляє Reuters.

Новообраний президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що він, "швидше за все", надасть TikTok 90-денне "відтермінування" від заборони після того, як вступить на посаду в понеділок, 20 січня, — цю обіцянку TikTok процитував у повідомленні для американських користувачів.

"У США набув чинності закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що зараз ви не можете користуватися TikTok. Нам пощастило, що президент Трамп пообіцяв працювати з нами над рішенням з метою відновлення роботи TikTok, як тільки вступить на посаду. Будь ласка, слідкуйте за новинами", - такі повідомлення отримали користувачі платформи у Штатах.

"Я думаю, це, безумовно, один із варіантів, який ми розглядаємо. Відтермінування на 90 днів, швидше за все, буде, бо це доцільно та доречно. Ми повинні уважно розглянути це питання. Якщо я вирішу це зробити, то, мабуть, оголошу про це в понеділок", – сказав Трамп.

Інші застосунки, що належать китайській компанії ByteDance, включаючи Capcut та Lemon8, також були недоступні в американських магазинах додатків станом на вечір суботи.

17 січня Верховний суд США підтримав закон про заборону популярного застосунку — TikTok і група користувачів платформи оскаржували законодавство, заявляючи, що воно порушує права, передбачені Першою поправкою до Конституції США.

Закон, прийнятий у Штатах минулого року за широкої двопартійної підтримки, вимагав від материнської компанії TikTok ByteDance продати платформу до 19 січня, щоб уникнути заборони. В основі питання заборони TikTok у Штатах — проблеми національної безпеки та конфіденційності даних, пов'язані з платформою та її зв'язками з Китаєм. Американські офіційні особи вважають, що Пекін може використовувати TikTok для стеження за американцями або ж впливу на суспільний дискурс у США.

Адміністрація президента США Джо Байдена, термін перебування якого на посаді завершується 20 січня, заявила, що не планує нагляду за дотриманням закону, перекладаючи цю відповідальність на Трампа. 

Раніше повідомлялось, що обраний президент США республіканець Дональд Трамп намагатиметься зберегти роботу TikTok у країні, заявив у середу, 15 січня, номінований на посаду радника нового американського лідера з питань національної безпеки Майкл Волтц на тлі наближення заборони платформи в Штатах.

СШАTikTok

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