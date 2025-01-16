Трамп готує план для збереження TikTok у США

Заборона платформи в Штатах може набути чинності вже з 19 січня.

Обраний президент США республіканець Дональд Трамп намагатиметься зберегти роботу TikTok у країні, заявив у середу, 15 січня, номінований на посаду радника нового американського лідера з питань національної безпеки Майкл Волтц на тлі наближення заборони платформи в Штатах.

Про це повідомляють Axios, WP.

Наразі невідомо, що саме робитиме Трамп, якщо Верховний суд США підтримає двопартійне законодавство про заборону в країні популярного застосунку, який належить китайській компанії ByteDance, якщо до 19 січня TikTok не буде проданий іншій компанії. Судді, схоже, схильні підтримати закон.

"Якщо Верховний суд винесе рішення на користь закону, президент Трамп висловився дуже чітко. По-перше, TikTok - це чудова платформа, якою користуються багато американців, і вона була дуже корисною для його (Трампа — ред.) передвиборчої кампанії в донесенні його меседжів. Але, по-друге, він збирається захистити їхні (американців — ред.) дані", - сказав Волтц, відповідаючи на запитання про те, наскільки правдивим є повідомлення Washington Post про підготовку Трампом указу з метою "врятувати" TikTok від заборони.

Волтц додав, що команда Трампа знайде спосіб зберегти роботу платформи в США, захистивши при цьому дані користувачів.

"Трамп уміє домовлятися", - зазначив радник.

Професор права Університету Міннесоти Алан Розенштейн каже, що укази президента “не є магічними документами”, які зупинять набуття чинності заборони TikTok.

"TikTok все одно буде заборонений, і для Apple та Google буде незаконно вести з ним бізнес. Але це зробить намір президента не застосовувати закон значно більш офіційним", - додав Розенштейн.

Минулого місяця Трамп звернувся до Верховного суду з проханням призупинити заборону TikTok.

Президент США Джо Байден, який залишає посаду 20 січня, може відтермінувати заборону платформи на 90 днів, якщо ByteDance досягне прогресу в питанні продажу активів TikTok у Штатах до неділі, 19 січня, за день до інавгурації Трампа.