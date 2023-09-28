Естонія пропонує ЄС повне торгове ембарго товарів з росії

Уряд Естонії схвалив пропозиції щодо 12-го пакета санкцій Євросоюзу проти росії, де є повне торгового ембарго.

Про це повідомляє Postimees.

"В ситуації, коли росія продовжує незаконну агресію проти України і світового порядку, заснованого на міжнародному праві, необхідно й надалі посилювати санкції проти кремля", - заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна.

Він додав, що естонський уряд схвалив позицію щодо 12-го пакета санкцій Європейського Союзу, для якого країна почне шукати підтримку країн-членів ЄС і партнерів-однодумців.

"Таллінн вимагатиме, щоб новий пакет санкцій Євросоюзу включав повне торгове ембарго щодо росії, оскільки будь-яка торгівля з москвою недоцільна", - сказав Цахкна.

За його словами, країна схвалила також альтернативні пропозиції щодо посилення санкцій, зокрема, заборону на транзит товарів, що підпадають під санкції, і більш різке скорочення доходів від експорту російських енергоносіїв.

Нагадаємо, що Естонія заявила, що країни НАТО мають збільшити витрати на оборону.