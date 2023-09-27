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Країни НАТО мають збільшити витрати на оборону – Естонія

27 вересня 2023, 14:53
Країни НАТО мають збільшити витрати на оборону – Естонія
Фото: з вільного доступу
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала країни НАТО збільшити витрати на оборону за прикладом балтійських союзників.

Про це пише DPA.

Прем'єр сказала, що її країна наступного року збільшить статтю бюджету до 3,2% свого валового внутрішнього продукту (ВВП).

Вона додала, що це те, що вона також просуває на рівні НАТО.

"Подивіться на 1988 рік, коли всі члени НАТО витрачали більше 1% свого ВВП на оборону. Чому? Тому що вони вважали небезпеку серйозною. Але зараз небезпека більша, ніж під час Холодної війни, тому що війна повернулася в Європу", - заявила Кая Каллас.

На початку вересня стало відомо, що Швеція відповідно до вимог НАТО збільшує оборонний бюджет на 28%.

 

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