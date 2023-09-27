Країни НАТО мають збільшити витрати на оборону – Естонія
Про це пише DPA.
Прем'єр сказала, що її країна наступного року збільшить статтю бюджету до 3,2% свого валового внутрішнього продукту (ВВП).
Вона додала, що це те, що вона також просуває на рівні НАТО.
"Подивіться на 1988 рік, коли всі члени НАТО витрачали більше 1% свого ВВП на оборону. Чому? Тому що вони вважали небезпеку серйозною. Але зараз небезпека більша, ніж під час Холодної війни, тому що війна повернулася в Європу", - заявила Кая Каллас.
На початку вересня стало відомо, що Швеція відповідно до вимог НАТО збільшує оборонний бюджет на 28%.