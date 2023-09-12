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Швеція відповідно до вимог НАТО збільшує оборонний бюджет на 28%

12 вересня 2023, 16:27
Швеція відповідно до вимог НАТО збільшує оборонний бюджет на 28%
Фото: sverigesradio.se
Збільшення урядом країни бюджету дозволить досягти цільового показника військових витрат у 2% від ВВП.

Цей показник встановлений НАТО, куди прагне вступити скандинавська країна.

Про це інформує АР.

"Ми опинилися в найсерйознішій ситуації в плані безпеки після Другої світової війни, що вимагає від Швеції наявності оборони, яка готова захищати шведську територію", - заявив глава міноборони Швеції Пол Йонсон.

Законопроєкт про оборону на 2024 рік уряді заявили, що військові витрати збільшаться на %2,4 млрд, з яких поряжка  63 млн витратять на майбутнє членство Швеції до НАТО.

Міністр оборони додав, що Швеція має адаптувати бойову підготовку та військові навчання, щоб підготуватися до вступу до НАТО, але при цьому продовжувати надавати підтримку Україні.

Нагадаємо, що Україна і Швеція налагодять спільне виробництво БМП CV-90.
ШвеціяНАТОбюджет

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