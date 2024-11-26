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ПОЛІТИКА

Естонія пропонує Заходу допомогти Україні фінансами для збільшення виробництва зброї

26 листопада 2024, 18:19
Естонія пропонує Заходу допомогти Україні фінансами для збільшення виробництва зброї
Джерело: /investigator
Певкур додав, що український ОПК може виробляти на рік зброю на 30 млрд доларів, але Україна має лише 15 млрд доларів, які вона може витратити.

Українська оборонна промисловість могла б виробляти вдвічі більше зброї на рік, ніж зараз. Країнам Заходу необхідно допомогти Україні грошима.

Про це в інтерв'ю The Hill заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Певкур зазначив, що ризики відправки іноземних солдатів в Україну для навчання та допомоги переважають переваги.

"Наскільки я знаю, українці можуть впоратися з усім цим, коли ми зможемо доставити їм все необхідне для боротьби з росією", - наголосив він.

За словами міністра, під час початку операції України в Курській області був "величезний імпульс", але тоді в українців не вистачило техніки та вогневої потужності, щоб просунутися ще далі вглиб території ворога.

"Я вважаю, що це була втрачена можливість для українців разом з Заходом... Ми маємо колективно вирішити, чи допомагаємо ми Україні боротися або перемагати? І якщо ви хочете допомогти їм перемогти, ви маєте зробити цей додатковий крок", - наголосив Певкур.

Він наголосив, що українська оборонна промисловість зараз нарощує виробництво. Зокрема, в Україні за рік виробляють у шість-сім разів більше гаубиць, ніж у Франції.

Певкур додав, що український ОПК може виробляти на рік зброю на 30 млрд доларів, але Україна має лише 15 млрд доларів, які вона може витратити.

"Це означає, що потужності української промисловості вдвічі більші. Тому, коли вам нема чого дати з власних запасів, дайте їм грошей - це проста пропозиція", - закликав глава Міноборони Естонії.

Раніше повідомлялось, що союзники в Європі змінюють підхід в озброєнні України, аби забезпечити достатньою кількістю ресурсів Сили оборони, тому партнери переходять до фінансування українських державних контрактів з українськими виробниками, які мають проблеми з грошима.

Мова йде про виробництво різного обладнання і зброї, включно з ракетами дальнього радіуса дії та дронів, які можуть завдавати ударів по російській території. 

Естоніяозброєннявійна в Україні

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