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Естонія приєдналася до німецького контракту щодо боєприпасів для України

27 вересня 2023, 12:47
Естонія приєдналася до німецького контракту щодо боєприпасів для України
Фото: Scanpix / Postimees
Естонія доєднається до німецького рамкового контракту щодо постачання боєприпасів для забезпечення стійкості України.

Про це посольство Німеччини в Україні написало в  X( Twitter), посилаючись на спільну заяву міністрів оборони Німеччини Бориса Пісторіуса і Естонії Ханно Певкура.

"Боєприпаси залишаються в центрі уваги для забезпечення стійкості України. Естонія вирішила взяти участь у німецькому рамковому контракті щодо боєприпасів", - йдеться в дописі.

В посольстві додали, що раніше країни вже об'єднували зусилля для підтримки України. Німеччина підтримала Естонію у постачанні польових гаубиць з боєприпасами, двох мобільних польових госпіталів та різних транспортних засобів.

Раніше ми писали, що Латвія та Естонія придбають німецькі системи ППО на €400.

 

НімеччинаЕстоніяУкраїнабоєприпаси

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