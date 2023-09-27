Естонія доєднається до німецького рамкового контракту щодо постачання боєприпасів для забезпечення стійкості України.

Про це посольство Німеччини в Україні написало в X( Twitter), посилаючись на спільну заяву міністрів оборони Німеччини Бориса Пісторіуса і Естонії Ханно Певкура.

"Боєприпаси залишаються в центрі уваги для забезпечення стійкості України. Естонія вирішила взяти участь у німецькому рамковому контракті щодо боєприпасів", - йдеться в дописі.

В посольстві додали, що раніше країни вже об'єднували зусилля для підтримки України. Німеччина підтримала Естонію у постачанні польових гаубиць з боєприпасами, двох мобільних польових госпіталів та різних транспортних засобів.

Раніше ми писали, що Латвія та Естонія придбають німецькі системи ППО на €400.