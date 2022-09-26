RSS
НОВИНИ

Естонія радить громадянам не їхати в росію без нагальної потреби

Естонія просить громадян не їхати до росії без нагальної потреби та уникати поїздок до районів, що межують з Україною.
Естонія радить громадянам не їхати в росію без нагальної потреби Фото: frontnews.eu

Про це повідомляє ERR.

"У зв'язку з військовими діями росії ми радимо не їздити до рф без нагальної потреби і повністю уникати поїздок до районів, що межують з Україною", - йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Естонії.

Відомство просить естонців, які тимчасово перебувають у рф, зважити важливість свого перебування там і по можливості повернутися до Естонії. Їх також просять зареєструвати своє перебування на сайті МЗС.

"Власники подвійного громадянства - естонського та російського - повинні враховувати, що російська федерація розглядає їх у росії як російських громадян, а можливості Естонії щодо надання консульської допомоги обмежені", - наголосили в міністерстві.

Раніше повідомлялось, що Естонія в перший день заборони на в’їзд не впустила в країну 10 росіян.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 09 2022 19:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішня кухня українського контрнаступу, який переломив хід війни. TIME про Залужного

Внутрішня кухня українського контрнаступу, який переломив хід війни. TIME про Залужного

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.