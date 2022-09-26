Естонія радить громадянам не їхати в росію без нагальної потреби
Про це повідомляє ERR.
"У зв'язку з військовими діями росії ми радимо не їздити до рф без нагальної потреби і повністю уникати поїздок до районів, що межують з Україною", - йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Естонії.
Відомство просить естонців, які тимчасово перебувають у рф, зважити важливість свого перебування там і по можливості повернутися до Естонії. Їх також просять зареєструвати своє перебування на сайті МЗС.
"Власники подвійного громадянства - естонського та російського - повинні враховувати, що російська федерація розглядає їх у росії як російських громадян, а можливості Естонії щодо надання консульської допомоги обмежені", - наголосили в міністерстві.
Раніше повідомлялось, що Естонія в перший день заборони на в’їзд не впустила в країну 10 росіян.
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