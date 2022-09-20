Естонія в перший день заборони на в’їзд не впустила в країну 10 росіян

Дані Агентства прикордонної служби Європейського союзу показують, що з початку війни росії в Україні Естонія була другим за популярністю місцем для перетину сухопутного кордону з ЄС.

Естонія не пустила 10 громадян росії в перший день заборони на вʼїзд за шенгенськими візами.

Про це повідомляє видання ERR.

Зазаначається, шо всі ці випадки були в Нарві — найбільшому переважно російськомовному місті в Естонії, яке розташоване на кордоні з рф. До набуття чинності заборони щодня кордон у Нарві з боку росії намагалися перетнути близько 4 тисяч людей. Це втричі більше, ніж під час коронавірусу та до війни.

Начальник КПП в Нарві Марек Лііва відзначив, що один з десяти росіян знав про заборони, але попри це "хотів спробувати".

Дані Агентства прикордонної служби Європейського союзу показують, що з початку війни росії в Україні Естонія була другим за популярністю місцем для перетину сухопутного кордону з ЄС.

Нагадаємо, Естонія, Латвія, Литва і Польща домовилися про спільний регіональний підхід, висловивши "політичну волю і твердий намір встановити національні тимчасові заходи для громадян Росії, які мають візи ЄС".