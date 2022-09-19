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росіянам закрили майже весь сухопутний шлях до Європи

Ольга
Матарикіна
Громадяни рф не зможуть потрапити до ЄС через Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Єдиним сухопутним кордоном для них залишається Фінляндія
росіянам закрили майже весь сухопутний шлях до Європи Фото: ДПСУ

Відсьогодні громадяни РФ уже не зможуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Ці країни реалізували домовленість про спільну відповідь на вторгнення в Україну.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Росіяни, які мають шенгенську візу, видану з метою туризму, спорту та відвідування культурних заходів, не зможуть потрапляти на територію ЄС через ці країни. Єдиним сухопутним кордоном для них залишається Фінляндія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Естонія, Латвія, Литва і Польща домовилися про спільний регіональний підхід, висловивши "політичну волю і твердий намір встановити національні тимчасові заходи для громадян Росії, які мають візи ЄС".

Раніше повідомлялося, що Євросоюз може ввести повну заборону на видачу віз громадянам росії.

 


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19 09 2022 11:57
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