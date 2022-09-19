росіянам закрили майже весь сухопутний шлях до Європи
Відсьогодні громадяни РФ уже не зможуть потрапити до Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Ці країни реалізували домовленість про спільну відповідь на вторгнення в Україну.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
"Росіяни, які мають шенгенську візу, видану з метою туризму, спорту та відвідування культурних заходів, не зможуть потрапляти на територію ЄС через ці країни. Єдиним сухопутним кордоном для них залишається Фінляндія", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Естонія, Латвія, Литва і Польща домовилися про спільний регіональний підхід, висловивши "політичну волю і твердий намір встановити національні тимчасові заходи для громадян Росії, які мають візи ЄС".
Раніше повідомлялося, що Євросоюз може ввести повну заборону на видачу віз громадянам росії.
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