Євросоюз може ввести повну заборону на видачу віз громадянам росії
Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє Helsingin Sanomat.
"Якщо ЄС прийме рішення про повну заборону туристичних віз - а я думаю, що це цілком можливо, - країни ЄС, включаючи Фінляндію, повинні мати в задній кишені інший тип візи, наприклад, для критично налаштованих журналістів, громадських активістів або представників опозиції. Балтійські країни, серед інших, ввели такі візи", - заявив він.
Хаавісто додав, що заборона на видачу віз вимагатиме спільної політики ЄС.
"Ми зробили все, що могли зробити за законом в цій ситуації. Ми були б дуже раді, якби ЄС ввів санкції на візи, які були б введені всім ЄС і мали б чітку правову основу. Зараз ми чекаємо керівних вказівок ЄС. Ми готові до більш жорстких заходів", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше Рада ЄС затвердив повне припинення Угоди про спрощений візовий режим з рф, а дев'ять країн Євросоюзу більше не приймають документи на туристичні візи від громадян росії.
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