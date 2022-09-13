Вже дев'ять країн ЄС більше не приймають документи на туристичні візи від громадян рф

Країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від громадян рф документи на оформлення туристичних віз.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації туроператорів рф, інформує УНН.

"Більше не беруть документи від туристів Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди. До списку лояльних країн ЄС, які дотепер оформляли та продовжують приймати документи на візи під туристичні поїздки, належать Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина, Кіпр (національна віза, не шенген)", - ідеться у повідомленні.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак прокоментував рішення країн ЄС: "Совок", запах нафталіну, росіяни так давно цього хотіли".

12 вересня Рада Євросоюзу затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з російською федерацією. На громадян рф поширюватимуться загальні правила візового кодексу. Так, візовий збір для росіян зросте з 35 до 80 євро, для дітей віком 6-12 років - з 35 до 40 євро.