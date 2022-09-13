НОВИНИКраїни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від громадян рф документи на оформлення туристичних віз.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вже дев'ять країн ЄС більше не приймають документи на туристичні візи від громадян рф
Фото: dt.ua
Про це повідомляє пресслужба Асоціації туроператорів рф, інформує УНН.
"Більше не беруть документи від туристів Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди. До списку лояльних країн ЄС, які дотепер оформляли та продовжують приймати документи на візи під туристичні поїздки, належать Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина, Кіпр (національна віза, не шенген)", - ідеться у повідомленні.
Керівник офісу президента Андрій Єрмак прокоментував рішення країн ЄС: "Совок", запах нафталіну, росіяни так давно цього хотіли".
12 вересня Рада Євросоюзу затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з російською федерацією. На громадян рф поширюватимуться загальні правила візового кодексу. Так, візовий збір для росіян зросте з 35 до 80 євро, для дітей віком 6-12 років - з 35 до 40 євро.
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13 09 2022 16:37 МЕДІА
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