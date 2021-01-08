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Естонія розробила спрей, що захищає навіть від штаму Delta

Разом з нашою командою ми постійно відстежуємо зміни у вірусі і проактивно тестуємо здатність назального спрею BioBlock нейтралізувати ті штами, які ще не набули широкого поширення
Естонські вчені презентували спрей проти COVID-19 BioBlock, який захищає від інфікування різними штамами коронавірусу, в тому числі блокує широко поширений на сьогодні Delta-штам.
Естонія розробила спрей, що захищає навіть від штаму Delta Фото: Postimees
Про це повідомляє Postimees.
 
"Разом з нашою командою ми постійно відстежуємо зміни у вірусі і проактивно тестуємо здатність назального спрею BioBlock нейтралізувати ті штами, які ще не набули широкого поширення", - уточнив директор компанії Icosagen, що займається генною інженерією, професор Март Устав-молодший.
 
Для розробки і продажу BioBlock був сформований консорціум, до якого увійшли вчені й фахівці з Chemi-Pharm, Icosagen, Тартуського університету, Естонського університету природничих наук і OÜ Teadus ja Tegu. Технологія продукту запатентована. Назальний спрей BioBlock виробляється і продається компанією Chemi-Pharm.
 
Як повідомлялося, за даними Worldometer на 1 серпня, з початку пандемії у світі зафіксовано 198 710 602 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 4 236 374 летальних, одужали 179 407 069 людей.
 
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01 08 2021 16:32
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