Естонія розробила спрей, що захищає навіть від штаму Delta

Разом з нашою командою ми постійно відстежуємо зміни у вірусі і проактивно тестуємо здатність назального спрею BioBlock нейтралізувати ті штами, які ще не набули широкого поширення

Естонські вчені презентували спрей проти COVID-19 BioBlock, який захищає від інфікування різними штамами коронавірусу, в тому числі блокує широко поширений на сьогодні Delta-штам.

"Разом з нашою командою ми постійно відстежуємо зміни у вірусі і проактивно тестуємо здатність назального спрею BioBlock нейтралізувати ті штами, які ще не набули широкого поширення", - уточнив директор компанії Icosagen, що займається генною інженерією, професор Март Устав-молодший.

Для розробки і продажу BioBlock був сформований консорціум, до якого увійшли вчені й фахівці з Chemi-Pharm, Icosagen, Тартуського університету, Естонського університету природничих наук і OÜ Teadus ja Tegu. Технологія продукту запатентована. Назальний спрей BioBlock виробляється і продається компанією Chemi-Pharm.

Як повідомлялося, за даними Worldometer на 1 серпня, з початку пандемії у світі зафіксовано 198 710 602 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 4 236 374 летальних, одужали 179 407 069 людей.