НОВИНИЗараз світ знаходиться на початку третьої хвилі пандемії коронавірусу через штам "Дельта".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВООЗ заявляє про ранній етап третьої хвилі COVID-19
За його словами, варіант "Дельта" є одним з основних факторів нинішнього зростання заражень, викликаного зростаючою соціальною взаємодією і пересуванням людей
Фото: АА
Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус на восьмому засіданні Комітету з надзвичайних ситуацій, повідомляє Укрінформ.
"Коли ви востаннє зустрічались, рівень захворюваності та смертності у всьому світі досяг нового піку. Але коли почали зростати показники вакцинації в Європі та Північній Америці, ми спостерігали стійке зниження кількості випадків та смертності. На жаль, зараз ці тенденції змінилися, і ми перебуваємо на ранньому етапі третьої хвилі", - сказав глава ВООЗ.
Гебрейесус нагадав, що Дельта-штам присутній зараз більш ніж в 111 країнах. У зв'язку з цим ВООЗ очікує, що "скоро він стане домінуючим штамом, що циркулює в світі, якщо вже не став".
За його словами, варіант "Дельта" є одним з основних факторів нинішнього зростання заражень, викликаного зростаючою соціальною взаємодією і пересуванням людей.
Також глава ВООЗ назвав "шокуючою" нерівність у доступі до вакцин від коронавірусу у світі. Він наголосив, що велика частина населення планети через відсутність такого доступу "знаходиться в повній залежності від вірусу", багато країн все ще не отримали ніяких вакцин, а більшість держав не отримали в достатній кількості.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 15 липня зафіксовано понад 189,1 млн випадків зараження коронавірусом, зокрема понад 4 млн летальних.
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