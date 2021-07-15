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ВООЗ заявляє про ранній етап третьої хвилі COVID-19

За його словами, варіант "Дельта" є одним з основних факторів нинішнього зростання заражень, викликаного зростаючою соціальною взаємодією і пересуванням людей
Зараз світ знаходиться на початку третьої хвилі пандемії коронавірусу через штам "Дельта".
ВООЗ заявляє про ранній етап третьої хвилі COVID-19 Фото: АА
Про це заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус на восьмому засіданні Комітету з надзвичайних ситуацій, повідомляє Укрінформ.  
 
"Коли ви востаннє зустрічались, рівень захворюваності та смертності у всьому світі досяг нового піку. Але коли почали зростати показники вакцинації в Європі та Північній Америці, ми спостерігали стійке зниження кількості випадків та смертності. На жаль, зараз ці тенденції змінилися, і ми перебуваємо на ранньому етапі третьої хвилі", - сказав глава ВООЗ.
 
Гебрейесус нагадав, що Дельта-штам присутній зараз більш ніж в 111 країнах. У зв'язку з цим ВООЗ очікує, що "скоро він стане домінуючим штамом, що циркулює в світі, якщо вже не став".
 
За його словами, варіант "Дельта" є одним з основних факторів нинішнього зростання заражень, викликаного зростаючою соціальною взаємодією і пересуванням людей.
 
Також глава ВООЗ назвав "шокуючою"  нерівність у доступі до вакцин від коронавірусу у світі. Він наголосив, що велика частина населення планети через відсутність такого доступу "знаходиться в повній залежності від вірусу", багато країн все ще не отримали ніяких вакцин, а більшість держав не отримали в достатній кількості.
 
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 15 липня зафіксовано понад 189,1 млн випадків зараження коронавірусом, зокрема понад 4 млн летальних. 
 
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15 07 2021 11:20
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