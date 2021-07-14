НОВИНИШтам коронавірусу Delta відрізняється тим, що інфікована ним людина може заразити більшу кількість осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Штам Delta викликає симптоми, які нагадують харчове отруєння - інфекціоніст
У нас є публікація про те, що вірус також вражає тих, кому близько 35 років. І, на жаль, люди, які перехворіли на цей штам, перехворіли не в легкій формі. Є відхилення з боку легень. Є відхилення з боку судинної системи. Наслідки, на жаль, теж дуже невеселі
Фото: CTK Photo
Як повідомляє Укрінформ, про це передає телеканал "Дом" з посиланням на лікаря-інфекціоніста Віктора Петрова.
"Особливість вірусу полягає в тому, що збільшується репродуктивне число. Тобто кількість тих людей, яких хворий може заразити, збільшується порівняно з нашим звичним коронавірусом, з яким ми вже звикли працювати. Репродуктивне число - понад шість на одного хворого. Тобто один хворий може заразити майже всю кімнату, всіх людей, які з ним контактували. Хоча раніше ми вважали, що тільки половина людей може інфікуватися при контакті з вірусом", - зазначив Петров.
За словами інфекціоніста, штам "Дельта" відрізняється ще й тим, що вражає тонкий і товстий кишківник. Це може спричинити симптоми, які нагадують харчове отруєння, зокрема пронос і блювоту.
"Дельта" небезпечний не лише для людей з хронічними захворюваннями і людей старшого віку, а й для молоді.
"У нас є публікація про те, що вірус також вражає тих, кому близько 35 років. І, на жаль, люди, які перехворіли на цей штам, перехворіли не в легкій формі. Є відхилення з боку легень. Є відхилення з боку судинної системи. Наслідки, на жаль, теж дуже невеселі", - зазначив інфекціоніст.
Від інфікування новим штамом не застрахований ніхто, тому що організм його сприйматиме як абсолютно новий вірус, з яким він не зустрічався раніше, каже лікар. Проте люди, які вакцинувалися або перехворіли на COVID-19, все одно перенесуть захворювання легше.
"Є перехресний імунітет, який може допомогти людям не хворіти, наприклад, на пневмонію і не померти від неї. Ті люди, які вакциновані або перехворіли, у них є один плюс - імовірніше, заразившись штамом "Дельта", вони перенесуть хворобу легше, ніж ті, хто не хворів на коронавірус і не був вакцинований. Тому потрібно зробити щеплення, поки у нас немає четвертої хвилі коронавірусної інфекції, зокрема мутованого штаму", - розповів лікар-інфекціоніст.
Як повідомлялося, першою дозою COVID-вакцини щеплено уже понад 2,3 млн українців, з них повністю імунізовано (отримали дві дози вакцини) - понад 1,2 млн людей.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 07 2021 12:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Археологи знайшли гробницю матері Олександра Македонського
- ФОТО NASA показало нові знімки Марса
- ВІДЕО Гол Ярмоленка Нідерландам претендує на звання найкращого на Євро-2020
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
No articles