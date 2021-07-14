Штам Delta викликає симптоми, які нагадують харчове отруєння - інфекціоніст

У нас є публікація про те, що вірус також вражає тих, кому близько 35 років. І, на жаль, люди, які перехворіли на цей штам, перехворіли не в легкій формі. Є відхилення з боку легень. Є відхилення з боку судинної системи. Наслідки, на жаль, теж дуже невеселі

Штам коронавірусу Delta відрізняється тим, що інфікована ним людина може заразити більшу кількість осіб.

Як повідомляє Укрінформ, про це передає телеканал "Дом" з посиланням на лікаря-інфекціоніста Віктора Петрова.

"Особливість вірусу полягає в тому, що збільшується репродуктивне число. Тобто кількість тих людей, яких хворий може заразити, збільшується порівняно з нашим звичним коронавірусом, з яким ми вже звикли працювати. Репродуктивне число - понад шість на одного хворого. Тобто один хворий може заразити майже всю кімнату, всіх людей, які з ним контактували. Хоча раніше ми вважали, що тільки половина людей може інфікуватися при контакті з вірусом", - зазначив Петров.

За словами інфекціоніста, штам "Дельта" відрізняється ще й тим, що вражає тонкий і товстий кишківник. Це може спричинити симптоми, які нагадують харчове отруєння, зокрема пронос і блювоту.

"Дельта" небезпечний не лише для людей з хронічними захворюваннями і людей старшого віку, а й для молоді.

"У нас є публікація про те, що вірус також вражає тих, кому близько 35 років. І, на жаль, люди, які перехворіли на цей штам, перехворіли не в легкій формі. Є відхилення з боку легень. Є відхилення з боку судинної системи. Наслідки, на жаль, теж дуже невеселі", - зазначив інфекціоніст.

Від інфікування новим штамом не застрахований ніхто, тому що організм його сприйматиме як абсолютно новий вірус, з яким він не зустрічався раніше, каже лікар. Проте люди, які вакцинувалися або перехворіли на COVID-19, все одно перенесуть захворювання легше.

"Є перехресний імунітет, який може допомогти людям не хворіти, наприклад, на пневмонію і не померти від неї. Ті люди, які вакциновані або перехворіли, у них є один плюс - імовірніше, заразившись штамом "Дельта", вони перенесуть хворобу легше, ніж ті, хто не хворів на коронавірус і не був вакцинований. Тому потрібно зробити щеплення, поки у нас немає четвертої хвилі коронавірусної інфекції, зокрема мутованого штаму", - розповів лікар-інфекціоніст.

Як повідомлялося, першою дозою COVID-вакцини щеплено уже понад 2,3 млн українців, з них повністю імунізовано (отримали дві дози вакцини) - понад 1,2 млн людей.