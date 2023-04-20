Естонія схвалила новий пакет допомоги для України

Серед іншого, до нього увійдуть артилерійські боєприпаси 155 мм калібру.

Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє ERR.

Крім того, Естонія передасть Збройним силам України прилади нічного бачення та боєприпаси для стрілецької зброї.

Снаряди є внеском Естонії у власну ініціативу ЄС щодо спільного відправлення в Україну одного мільйона снарядів.

"Завтра на "Рамштайні" я також зустрінуся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з яким ми обговоримо, як і чим іще Естонія може допомогти Україні", - заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур.

Нагадаємо, Данія і Нідерланди передадуть Україні ще 14 танків Leopard-2.