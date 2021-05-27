Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Естонія у червні дозволить великі масові заходи з ковід-сертифікатом

Використання цифрового сертифікату буде добровільним
Естонія з 14 червня відкриє можливіть участі у великих масових заходах для людей, які вже перехворіли коронавірусною хворобою, або отримали щеплення, або мають негативний тест - на основі цифрового сертифікату.
Естонія у червні дозволить великі масові заходи з ковід-сертифікатом Фото: ВВС

Як розповіла прем'єр-міністр Кая Каллас, з цього дня великі масові заходи будуть відкриті для людей, які перехворіли або отримали щеплення від коронавірусу, або перед подією отримали негативний тест, повідомляє "Європейська правда". 

Використання цифрового сертифікату буде добровільним - організатори можуть не вимагати його, але тоді для них діятимуть жорсткіші обмеження щодо кількості учасників.  

В уряді уточнили, що не йдеться про "паспорт вакцинації", тому що перепусткою на захід буде не тільки щеплення, а й довідка про негативний результат тесту або про перенесену хворобу. 

З ковід-сертифікатом планують дозволити організацію масових заходів до 2000 осіб у приміщеннях та до 6000 осіб під відкритим небом. 

Без довідки про щеплення, негативний тест або перенесену хворобу всередині приміщень будуть дозволені події за участі до 600 осіб, а під відкритим небом - до 1000 осіб. 

За даними Європейського центру попередження і контролю захворювань, на цей час принаймні першою дозою щеплені 39% дорослого населення країни, а обома дозами - 17,5%. Це приблизно на рівні середніх показників у ЄС.

Весняна хвиля епідемії в Естонії продовжує спадати. Якщо на піку в середині березня реєстрували понад півтори тисячі заражень за добу, останнім часом показники менші 300. 

Читайте також: Євросоюз погодив запуск COVID-сертифікатів з 1 липня

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 05 2021 14:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.