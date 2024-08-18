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Естонія в 2025 може розпочати виробництво боєприпасів

18 серпня 2024, 20:07
Естонія в 2025 може розпочати виробництво боєприпасів
Фото: Scanpix / Postimees
Незабаром в Естонії об'являть тендер.

 

Таллін на початку наступного року планує розпочати власне виробництво боєприпасів на території військового містечка Емарі.

Про це повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає естонський мовник ERR.

"В сьогоднішній ситуації з безпекою необхідно якнайшвидше розпочати виробництво боєприпасів в Естонії", - заявив Певкур.

За його словами, наразі в країні немає оборонного промислового парку, тому необхідно шукати інші способи прискорити виробництво боєприпасів.

Міністр оборони Естонії наголосив, що одним із варіантів було надати на тендерній основі тому чи іншому підприємству можливість розпочати таке виробництво в Емарі.

"Там для цього є інфраструктура з відповідними вимогами до безпеки та надійності", - додав Певкур.

Найближчим часом Державний центр оборонних інвестицій Естонії організує тендер, переможець якого на три роки отримає у військовому містечку Емарі територію площею близько 8900 квадратних метрів із сімома складськими приміщеннями.

Об'єкт повинен використовуватися для виробництва боєприпасів та вибухових речовин.

В липні ми писали, що новий уряд Естонії запроваджує жорстку економію для збільшення оборонних витрат.
міноборониЕстонія

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