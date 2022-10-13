Естонія відправляє Україні новий пакет військової допомоги

Естонія 13 жовтня затвердила новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомила глава естонського уряду Кая Каллас.

"Відправляємо в Україну зимове спорядження, екіпіровку та боєприпаси. Ми доставимо їх швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру", - зазначила Каллас у своєму Twitter.

Раніше повідомлялось, що Литва надасть нову військову допомогу Україні, яка включатиме зимовий одяг, спорядження, а також бронемашини.