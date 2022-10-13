НОВИНИЕстонія 13 жовтня затвердила новий пакет військової допомоги Україні.
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Естонія відправляє Україні новий пакет військової допомоги
Фото: Scanpix / Postimees
Про це повідомила глава естонського уряду Кая Каллас.
"Відправляємо в Україну зимове спорядження, екіпіровку та боєприпаси. Ми доставимо їх швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру", - зазначила Каллас у своєму Twitter.
Раніше повідомлялось, що Литва надасть нову військову допомогу Україні, яка включатиме зимовий одяг, спорядження, а також бронемашини.
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13 10 2022 13:17 МЕДІА
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