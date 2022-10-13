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ЗСУ отримає від Литви бронемашини, тепловізори та дрони

Литва надасть нову військову допомогу Україні, яка включатиме зимовий одяг, спорядження, а також бронемашини.
ЗСУ отримає від Литви бронемашини, тепловізори та дрони Фото: з вільного доступу

Про це написав у Twitter міністр оборони Арвідас Анушаускас, пише "Європейська правда"

"Ми передамо ЗСУ зимовий одяг та спорядження, виділимо додаткові кошти на матеріальне забезпечення на наступний рік, надамо 120 мм міномети на платформі 113, бронемашини, тепловізори, безпілотники тощо. Ми не зупинимося!", - написав міністр.

Як зазначає видання "Мілітарний", йдеться про мобільні 120-мм міномети на шасі гусеничного бронетранспортера M113.

За відкритими даними на озброєнні Армії Литви перебуває близько 40 німецьких самохідних мінометів Panzermörser M113. Литва отримала 42 такі машини від Німеччини у 2005-2006 роках.

У якості зброї використовується 120-мм міномет Tampella з дальністю стрільби до 6350 м. Возимий боєзапас – 60 мін.

Раніше також повідомлялось, що українці зможуть обміняти готівкову гривню в Литві.

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13 10 2022 09:27
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