НОВИНИБанк Литви та Національний банк України з 10 жовтня запустили для українців обмін готівкової гривні на євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці зможуть обміняти готівкову гривню в Литві
Фото: з вільного доступу
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Відповідно до угоди, громадяни України, які в Литві мають офіційний статус біженця, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.
Обмінні операції можна буде здійснити у відділеннях Šiaulių bankas у великих містах Литви: Вільнюс, Каунас, Шяуляй, Клайпеда та Тельшяй.
Обмін готівкової гривні на євро можливий у межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну людину. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень. Обмінний курс гривні до євро визначатиме НБУ.
Інформацію про курс можна буде дізнатися на офіційному вебсайті Банку Литви. Комісія за трансакцію є стандартною та фіксованою комісією банку Литви за операцію обміну валюти — €2,5.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 10 2022 21:50 МЕДІА
- ФОТО росіяни за півдоби випустили по Україні ракет та безпілотників на $700 млн - Forbes
- ФОТО Музейний комплекс митрополита Шептицького створять у Львові
- ВІДЕО Перший трейлер анімаційного фільму за мотивами гри Super Mario Bros з'явився в мережі
- Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс
- Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер
СТАТТІ