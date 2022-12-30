Естонія відправила в Україну техніку для розмінування на понад €330 тисяч

Естонія відправила в Україну техніку для розмінування боєприпасів, залишених військами рф на деокупованих територіях, на суму понад 330 тисяч євро.

Про це повідомляє національний мовник ERR.

Йдеться про три мініекскаватори з причепами, чотири машини дистанційного розмінування та один детектор хімічних речовин. Техніка була профінансована Міністерством закордонних справ, її вартість становить 337 216 євро.

Техніку надав рятувальний департамент МВС Естонії у відповідь на міжнародний запит Києва.

Естонські експерти, які відвідали Україну, навчили українців користуватися отриманою технікою, відзначає ERR.

Допомога в розмінуванні необхідна як для запобігання людським жертвам, так і для перезапуску економіки України, пояснив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс. Він також відвідав Україну в середині грудня.

"Десятки тисяч квадратних кілометрів становлять небезпечну зону, де зупинилося і сільське, і лісове господарство. Але цим справа не обмежується — заміновано також важливі об'єкти інфраструктури, наприклад, електростанції", — сказав Ляенеметс.

За його словами, розмінування України може зайняти роки, а то й десятки років.

Раніше Центр розмінування Рятувального департаменту відправив в Україну обладнання для виявлення радіації, вибухозахисні костюми, протиосколкові жилети, каски, засоби першої допомоги та інше обладнання, необхідне для розмінування.

Крім того, естонські рятувальники відправили українським колегам намети, спальні мішки, вуличні ліжка, системи обігріву наметів, дизель-генератори.

Гуманітарна допомога Естонії Україні наразі становить 23,1 млн євро. Із них підтримка державного сектора сягає 4,1 млн євро.

Нагадаємо, що Великобританія передала Україні понад 1000 металошукачів VALLON і 100 комплектів для знешкодження бомб для допомоги у розмінуваннні деокупаваних територій, цивільних будинків та інфраструктури.