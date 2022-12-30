Матеріали:
Теми:

Естонія відправила в Україну техніку для розмінування на понад €330 тисяч

30 грудня 2022, 16:48
Естонія відправила в Україну техніку для розмінування на понад €330 тисяч
Естонія відправила в Україну техніку для розмінування боєприпасів, залишених військами рф на деокупованих територіях, на суму понад 330 тисяч євро.

Про це повідомляє національний мовник ERR.

Йдеться про три мініекскаватори з причепами, чотири машини дистанційного розмінування та один детектор хімічних речовин. Техніка була профінансована Міністерством закордонних справ, її вартість становить 337 216 євро.

Техніку надав рятувальний департамент МВС Естонії у відповідь на міжнародний запит Києва.

Естонські експерти, які відвідали Україну, навчили українців користуватися отриманою технікою, відзначає ERR.

Допомога в розмінуванні необхідна як для запобігання людським жертвам, так і для перезапуску економіки України, пояснив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс. Він також відвідав Україну в середині грудня.

"Десятки тисяч квадратних кілометрів становлять небезпечну зону, де зупинилося і сільське, і лісове господарство. Але цим справа не обмежується — заміновано також важливі об'єкти інфраструктури, наприклад, електростанції", — сказав Ляенеметс.

За його словами, розмінування України може зайняти роки, а то й десятки років.

Раніше Центр розмінування Рятувального департаменту відправив в Україну обладнання для виявлення радіації, вибухозахисні костюми, протиосколкові жилети, каски, засоби першої допомоги та інше обладнання, необхідне для розмінування.

Крім того, естонські рятувальники відправили українським колегам намети, спальні мішки, вуличні ліжка, системи обігріву наметів, дизель-генератори.

Гуманітарна допомога Естонії Україні наразі становить 23,1 млн євро. Із них підтримка державного сектора сягає 4,1 млн євро.

Нагадаємо, що Великобританія передала Україні понад 1000 металошукачів VALLON і 100 комплектів для знешкодження бомб для допомоги у розмінуваннні деокупаваних територій, цивільних будинків та інфраструктури.

війнаЕстоніядопомогарозмінування

Останні матеріали

Тільки ресурси. Більше жодних
Політика
Тільки ресурси. Більше жодних "котлет по-київськи" для України - Project Syndicate
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 16:17
Зсередини контрнаступів. 5 ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Зсередини контрнаступів. 5 ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 14:41
Сучасна росія у світлі української соціології. Жираф, якому врешті решт доведеться віддати чужі території
Cуспільство
Сучасна росія у світлі української соціології. Жираф, якому врешті решт доведеться віддати чужі території
Дмитро Редько – 30 грудня 2022, 14:11
Зеленський нагадав Америці про саму себе. США мають дякувати Україні – The Atlantic
Політика
Зеленський нагадав Америці про саму себе. США мають дякувати Україні – The Atlantic
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 09:11
США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен
Політика
США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 15:38
Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс
Cуспільство
Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 12:02
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій Америка покинула Україну – Енн Епплбом
Cуспільство
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій Америка покинула Україну – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 09:15
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Політика
Лампочка Енгельса. Атаки по російських стратегічних об'єктах ускладнюють москві подальше руйнування енергосистеми України – New York Times
Переклад iPress – 28 грудня 2022, 13:04
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється