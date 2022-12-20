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Естонія випустить два мільйони пам'ятних монет, присвячених Україні

20 грудня 2022, 14:22
Естонія випустить два мільйони пам'ятних монет, присвячених Україні
джерело censor.net
Естонія випустить два мільйони монет номіналом два євро із пам'ятною тематикою Україна та свобода.

Про це повідомляє офіційний журнал Європейського союзу.

На монеті зображено силует жінки, яка тримає у руці птаха, з колосом пшениці. Вгорі зліва текст SLAVA UKRAINI'. Внизу зліва вказано назву країни-емітента EESTI та рік випуску 2022 року. На зовнішньому кільці монети зображено 12 зірок європейського прапора.

Зазначається, що монети євро, які призначені для обігу, мають статус законного платіжного засобу у всій зоні євро.

"Відповідно до висновків Ради від 10 лютого 2009 року, держави-члени єврозони та країни, які уклали валютну угоду з Європейським союзом, що передбачає випуск монет євро, можуть випускати пам'ятні монети євро, призначені для обігу, за дотримання певних умов, зокрема, для використання лише номінал у 2 євро. Ці монети мають ті ж технічні характеристики, що й інші монети номіналом 2 євро, але їхній національний лицьовий знак має пам'ятний дизайн, який є дуже символічним з національної чи європейської точки зору", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Ощадбанк презентує ексклюзивну серію "Патріотичні монети".

Естоніямонетипідтримка

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