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CУСПІЛЬСТВО

Ощадбанк презентує ексклюзивну серію "Патріотичні монети"

19 грудня 2022, 16:31
Ощадбанк презентує ексклюзивну серію
Фото: Ощадбанк
Ощадбанк презентував ексклюзивну серію із п'яти срібних монет "Патріотичні монети".
Про це повідомляє пресслужба банку.
 
"Для підтримки єдності українського народу у складні часи Ощадбанк у партнерстві з компанією-представником монетних дворів на початку війни замовив ексклюзивні срібні монети, які відображають героїчне протистояння українського народу армії загарбника. Дизайн монет розробили майстри монетного двору на основі матеріалів, наданих банком. Він відображає символи єдності, сили та мужності українського народу", - йдеться в повідомленні.
 
Зазначається, що кожна з монет закарбувала один із епізодів героїчної боротьби українців з ворогом. До серії входять монети: "Русскій воєнний корабль, іді…", "Чорнобаївка – південний щит України", "Тракторні війська України", "Україна в моєму серці" та "Все буде паляниця!".
 
"Ідею створення патріотичних монет підказало саме життя. Вони про кожного з нас: мужніх військових, відважних фермерів, українців, які залишились з початку війни в Україні, й тих, хто вимушено поїхав закордон", – зазначив заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн.
 
Діаметр усіх монет 38,60 мм, маса 31,10 г, номінал 2 долари.
 
Нагадаємо, що починаючи з січня 2023 року Нацбанк розпочне поступово вилучати з обігу банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень попереднього покоління (зразків 2003 – 2007 років).
Ощадбанкмонети

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