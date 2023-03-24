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Естонія висилає російського дипломата, який займався підривом безпеки

24 березня 2023, 12:50
Естонія висилає російського дипломата, який займався підривом безпеки
Фото: з вільних джерел
Він також поширював пропаганду, що виправдовує військові дії рф, і вносив розкол в суспільство

Міністерство закордонних справ Естонії у п'ятницю оголосило про те, що висилає з країни співробітника посольства рф.

Про це йдеться в заяві на сайті відомства.

За інформацією МЗС, дипломат брав активну участь у підриві безпеки та конституційного ладу Естонії.

"24 березня Міністерство закордонних справ Естонії викликало повіреного у справах посольства росії і вручило дипломатичну ноту про оголошення члена дипломатичного персоналу посольства персоною нон ґрата", – йдеться в заяві.

У міністерстві зазначили, що діяльність цієї особи порушила Віденську конвенцію про дипломатичні зносини, і працівник посольства має покинути Естонію до 29 березня.

"Цей дипломат займався прямим і активним підривом безпеки і конституційного порядку Естонії, поширював пропаганду, що виправдовує військові дії росії, і вносив розкол в естонське суспільство", – заявили в МЗС.

Відповідно до ухваленого в січні рішення МЗС Естонії, у посольстві рф у Таллінні з 1 лютого можуть працювати тільки вісім дипломатів і 15 членів адміністративного, технічного та обслуговуючого персоналу. До цього в російському посольстві працювали 21 дипломат і 23 співробітники без дипломатичного статусу.

У МЗС Естонії раніше зазначили, що таким чином забезпечується паритет із кількістю працівників естонського посольства в москві.

Наразі Естонія не має свого посла в Москві, а росія не має посла в Таллінні.

Раніше Австрія заявила, що висилає чотирьох дипломатів рф.

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