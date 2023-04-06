Естонія заблокувала понад 50 сайтів, які транслювали російські телеканали в обхід санкцій

Держканцелярія Естонії заявила, що згадка російських каналів як важливе джерело інформації за рік знизилася з 33% до 11%

Естонія заблокувала ще 53 сайти, які дозволяли дивитися російські телеканали в обхід запроваджених санкцій ЄС.

Про це повідомляє Postimees.

"Для захисту інформаційного простору та забезпечення дотримання санкцій Естонія обмежила доступ до 195 вебсайтів та 51 телеканалу", - йдеться у матеріалі.

Департамент продовжує моніторинг телеканалів та сайтів, також продовжить інформування телекомунікаційних компаній про телеканали та веб-сайти, поширення яких в Естонії необхідно припинити через міжнародні санкції.

Держканцелярія Естонії заявила, що згадка російських каналів як важливе джерело інформації за рік знизилася з 33% до 11%, а довіра - з 40% до 18%. Генеральний директор департаменту захисту прав споживачів та технічного нагляду Крісті Тальвінг вважає, що робота із захисту естонського інформаційного простору була ефективною.

Нагадаємо, Литва заборонила росіянам купувати нерухомість.