Литва заборонила росіянам купувати нерухомість

Також країна перестане видавати росіянам нові візи.

Парламент Литви у вівторок, 4 квітня, ухвалив рішення про заборону громадянам росії купувати нерухомість у країні, мотивуючи це ризиком для національної безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас заборона, яка діятиме до 2024 року, не поширюватиметься на росіян, яким надано право на проживання в країні.

Також парламент припинив видачу нових віз громадянам росії та білорусі. При цьому для громадян цих двох країн, які мають інші документи, такі як раніше видані візи, мусітимуть проходити «індивідуальні розширені перевірки» на кордоні, щоб визначити, чи становлять вони загрозу національній безпеці.

"Переважна більшість громадян росії підтримують агресивні військові дії своєї країни і не вживають заходів для припинення агресії режиму своєї країни, тому вони поділяють відповідальність", — заявила під час представлення законопроекту в парламенті заступник міністра закордонних справ Юргіта Нелюпсієне.

Раніше повідомлялось, що МЗС Литви вимагає від білорусі зупинити будівництво АЕС.