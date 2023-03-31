МЗС Литви вимагає від білорусі зупинити будівництво АЕС

Проєкт БілАЕС все ще має багато невирішених питань безпеки, таких як вплив на довкілля та населення Литви, культура безпеки та виконання міжнародних рекомендацій, зазначає МЗС.

Міністерство закордонних справ Литви направило ноту протесту мінську з вимогою негайно зупинити атомну електростанцію, що знаходиться за 50 кілометрів від Вільнюса, до розв'язання всіх питань ядерної безпеки, виявлених міжнародними місіями.

Про це повідомляє LRT.

"Підготовка білорусі до запуску другого енергоблоку атомної електростанції, що має дефекти, приховування від громадськості інцидентів і дефектів, погрози президента росії розмістити ядерну зброю в білорусі говорять про безвідповідальну поведінку диктаторських режимів щодо ядерної енергії і становлять ядерну загрозу для всього регіону", - сказав глава МЗС Габріелюс Ландсбергіс.

Проєкт БілАЕС все ще має багато невирішених питань безпеки, таких як вплив на довкілля та населення Литви, культура безпеки та виконання міжнародних рекомендацій, зазначає МЗС.

За даними литовської розвідки, білорусь та "росатом" минулого року приховали інциденти та дефекти в реакторних системах на першому та другому енергоблоках. У квітні минулого року перший енергоблок БілАЕС було зупинено для планового ремонту, але про дефекти, виявлені під час ремонту, не повідомлялося.

МЗС бачить ризик, що технічні дефекти на станції будуть і після введення в експлуатацію другого енергоблоку.

Перший реактор БілАЕС був збудований у 2020 році. Литва, яка є одним із головних критиків станції, та міжнародні експерти стверджують, що будівництво велося з грубими порушеннями технологічних та екологічних стандартів.

Раніше повідомлялось, що Кабмін розробив проєкт припинення прикордонної співпраці з білоруссю та росією.