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ПОЛІТИКА

Естонія закликає НАТО збільшити витрати, щоб запобігти загрозі з боку росії – Bloomberg

03 квітня 2023, 21:12
Естонія закликає НАТО збільшити витрати, щоб запобігти загрозі з боку росії – Bloomberg
Фото: Scanpix / Postimees
Естонія та сусідня Латвія домовилися про спільне придбання систем протиповітряної оборони до 2025 року, а тим часом проситимуть союзників надавати підтримку на ротаційній основі.

Союзники України мають збільшити свої щорічні витрати на оборону до 2,5% ВВП, оскільки агресія рф викликала побоювання щодо її майбутніх намірів.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, пише Bloomberg.

"У той час, як уряд Естонії нещодавно узгодив мінімальний поріг у 3%, більшості членів НАТО не вдалося досягти порогу у 2%, встановленого у 2006 році", - йдеться у матеріалі.

Згідно з пропозицією Естонії, чверть видатків також піде на придбання нового військового потенціалу. Рейнсалу вважає, що країни по-різному сприймають загрозу з боку рф.

Естонія та сусідня Латвія домовилися про спільне придбання систем ППО до 2025 року, а поки що проситимуть союзників про надання підтримки на ротаційній основі. На саміті у Вільнюсі Естонія, Латвія та Литва звернуться до НАТО за протиповітряною підтримкою, яка зараз розглядається як серйозна вразливість.

Рейнсалу закликав НАТО відмовитися від угоди про співпрацю з росією від 1997 року - цей захід, за його словами, також був підтриманий Польщею - і необхідно намітити плани щодо членства України в Північноатлантичному альянсі після закінчення війни.

Нагадаємо, країни НАТО збираються погодити початок розробки багаторічної програми для України.

війнаНАТОЕстонія

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