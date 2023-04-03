Країни НАТО збираються погодити початок розробки багаторічної програми для України

Столтенберг зазначив, що мета альянсу забезпечити оборону України, аби у майбутньому не повторити подібної збройної агресії.

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять початок розробки багаторічної програми підтримки для України.

Про це повідомляє генсек НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції.

За його словами, на зустрічі глав МЗС країн НАТО, яка відбудеться 4-5 квітня у Брюсселі, планують затвердити старт розробки багаторічної програми для України. Столтенберг зазначив, що мета альянсу забезпечити оборону України, аби у майбутньому не повторити подібної збройної агресії.

"Наша підтримка розрахована на тривалий період. Тому я очікую, що міністри погодяться розпочати розробку багаторічної програми для України", - сказав він.

Водночас генсек додав, що члени НАТО від початку російського вторгнення надали Україні допомогу на суму близько 65 млрд євро.

Також зазначимо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Брюсселі візьме участь у засіданні комісії Україна-НАТО, яке заплановане на 4 квітня.

Нагадаємо, Столтенберг підтвердив, що Фінляндія офіційно приєднається до НАТО 4 квітня.