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Кулеба вперше за 6 років візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО

03 квітня 2023, 13:25
Кулеба вперше за 6 років візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО
Фото: Уніан
З 2017 року участь україни в цих засіданнях блокувала Угорщина.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні та завтра здійснить робочий візит до Брюсселя для участі в офіційному засіданні Комісії Україна - НАТО.

Про це повідомив речник на своїй Facebook-сторінці.

Це буде перше засідання Комісії Україна - НАТО на рівні міністрів закордонних справ за участі України з 2017 року.

"Глава української дипломатії проведе важливі переговори в контексті підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні. Дмитро Кулеба також детально обговорить кроки задля посилення обороноздатності України, зокрема нове постачання озброєння та виробництво боєприпасів, посилення санкційного тиску на Росію, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та гуманітарну допомогу", - йдеться в дописі.

Сьогодні Дмитро Кулеба зустрінеться з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.  Вже завтра в міністра заплановані зустрічі з генсеком НАТО, а також з колегами з Великої Британії, США, Фінляндії, Іспанії, Нової Зеландії та Японії.

В кінці тижня Кулеба закликав уряд Британії відмовити у візах тенісистам з рф і білорусі.

НАТОУкраїнаКулеба

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